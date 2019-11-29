فيديو | بناءً على مبادرة وطنية.. المحررون المقطوعة رواتبهم يعلنون وقف إضرابهم عن الماء

رام الله-وطن: خلال مؤتمر صحفي من مكان اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، أُعلن مساء الجمعة، عن مبادرة وطنية أوقف بموجبها الأسرى إضرابهم عن الماء، مع استمرار إضراب عن الطعام.

وزار وفد من أهالي الشهداء والقوى ونقابات وشخصيات وطنية وحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني مكان الاعتصام، في ساحة مركز ثقافي البيرة، وأعلنوا في مؤتمر صحفي عن المبادرة، التي جاءت بهدف الحفاظ على صحة الأسرى المحررين الذين يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم الـ42، وعن الماء لليوم الرابع على التوالي، ما أدى لتدهور صحة بعضهم، وتشكيل خطر بالغ عليهم حال استمرارها.

وبناء على هذا التوجه دعا المسؤولون عن المبادرة، الأسرى المحررين المضربين لتناول المدعمات والماء للحفاظ على صحتهم. وقد استجاب الأسرى لهذه المبادرة، وتناولوا شرب الماء بعد انتهاء المؤتمر.

وفي اتصال وطن مع مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، أحد القائمين المبادرة، قال إن يوم غد السبت سيزور رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، الرئيس عباس، ممثلاً عن القائمين على المبادرة، وينقل قضية المحررين المقطوعة رواتبهم إلى الرئيس، بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة رواتبهم منذ 12 عاماً.

وتمنى دويك أن يستجيب الرئيس للمبادرة، وأن يكون رده إيجابياً.