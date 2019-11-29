مدفعية الاحتلال تقصف شرق غزة

وطن: قصفت مدفعية الاحتلال، مساء الجمعة، نقاط رصد ميداني تابعة للمقاومة شرق مدينة غزة.

وقد أعلن جيش الاحتلال، مساء الجمعة، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات بغلاف غزة، مشيراً إلى أن الصاروخ سقط بمنطقة مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال: إنه بمتابعة التقارير عن تفعيل الإنذار قبل دقائق في غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت بمناطق مستوطنات غلاف غزة، وذلك وفق ما أعلنت وسائل إعلام عبرية.