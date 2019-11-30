الاحتلال يقصف موقعاً شمال قطاع غزة

وطن: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، موقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ على الأقل موقعاً شمال البلدة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة.

وكانت مدفعية وطائرات الاحتلال استهدفت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية موقعين شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الليلة، موقعاً شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، بقذيفتين موقعاً، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت عصر أمس "الجمعة"بالرصاص الحي مجموعة من المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فتى وإصابة خمسة آخرين.