المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى: نحو 330 اسيرا توقفت رواتبهم منذ عام 2007 بعد التحاقهم بالعمل في الحكومة العاشرة

رام الله- وطن: قال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هناك نحو 330 اسيرا، توقفت رواتبهم منذ عام 2007، بعد التحاقهم بالعمل في حكومة حماس العاشرة، على بند العقود، ونقلت عقودهم من أسرى محررين إلى موظفين حكوميين.

وأكد عبد ربه في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، تعقيبا على مطالب عدد ممن يدعون أن لهم رواتب مقطوعة، أن قانون الاسرى والمحررين، يؤكد أنه لا يجوز للأسير المحرر ان يتقاضى راتب اسير محرر، اذا كان يعمل في وظيفة أخرى يزيد راتبها عن 3500 شيقل.

واشار إلى أن 12 الف أسير واسيرة من كل فصائل العمل الوطني بما فيها حركة حماس يتقاضون رواتب منتظمة من هيئة شؤون الاسرى والمحررين دون تمييز، بواقع 40 مليون شيقل شهريا.