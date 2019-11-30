صالح رأفت: المستشفى الأميركي في غزة إحدى نتائج تفاهمات "صفقة القرن" ولم يتم بالتوافق مع السلطة

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت، إن المستشفى الميداني الأميركي في قطاع غزة، يأتي ضمن خطة اقتصادية لـ"صفقة القرن" بتوافق بين دولة الاحتلال و حركة حماس والولايات المتحدة الاميركية.

وأضاف رأفت في تصريحات "لاذاعة صوت فلسطين"، ان هذا المستشفى لم يتم التوافق عليه مع السلطة الوطنية او منظمة التحرير، وان القيادة مع تطوير القطاع الصحي في غزة ولكن ليس تحت سيطرة اميركا ودولة الاحتلال.