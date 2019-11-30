وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد.

وقالت الداخلية إن الحافلات التي ستسافر يوم الأحد، هي "الحافلتان الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (11/25)، والحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (12/1)".

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمُطالعة الأسماء: كشف سفر 1-12-2019.pdf

لمُطالعة الأسماء: كشف سفر 25-11-2019.pdf