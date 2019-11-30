حزب الشعب: المستشفى الأميركي سيقام على مساحة 40 دونما ويخضع للسيادة الأميركية

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن المستشفى الميداني في شمال غرب بيت لاهيا في قطاع غزة سيقام على مساحة 40 دونما، ويخضع للسيادة الأميركية ويطل على البحر المتوسط.

ونفى العوض، إدعاء "حماس" بوجود توافق وطني على إقامة المستشفى، إنما بناء على تفاهمات حركة حماس التي وصفها بالمريبة مع إسرائيل .

وعبر العوض عن رفض حزب الشعب للتفاهمات التي تتم بعيدا عن منظمة التحرير، والشرعية الفلسطينية والتي تتم بشكل مريب وتفتح الباب نحو المعالجات الإنسانية على حساب الحل السياسي.