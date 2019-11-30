اللواء جبريل الرجوب وطه ايهان يشيدان بالتعاون مع مؤسسة وافا

وطن: خلال زيارته لفلسطين ولقائه برئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، قام رئيس منتدى الشباب الإسلامي طه ايهان، ومدير المشاريع في منتدى شباب التعاون الإسلامي، محمد محلي، وبتوجيه من اللواء الرجوب بزيارة مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات في رام الله، للإطلاع على المشاريع القائمة والمشتركة ما بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات في مجال التمكين الإقتصادي للشباب، والممول من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وبحث سبل التعاون المشترك لخدمة الشباب الريادي بالاطلاع للتجربة الناجحة بين المجلس الأعلى للشباب والرياضية وبين مؤسسة وافا في مجال التمكين الإقتصادي للشباب.

وقام مدير المؤسسة محيسن عطاونة، باطلاع الوفد على برامج مؤسسة وافا التنموية في فلسطين والمشاريع التي تنفذها المؤسسة لدعم الشعب الفلسطيني بشكل عام والنجاحات التي حققتها في مجال التمكين الإقتصادي والاجتماعي المتكامل من خلال عرض عن آلية العمل وقصص النجاح الموثقة وشكر عطاونة الممولين لبرامج المؤسسة وعلى الأخص البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية.

وبدوره شكر رئيس المنتدى طه ايهان مؤسسة وافا والمجلس الأعلى للشباب والرياضية على هذه الشراكة واكد على التعاون المستقبلي بين المنتدى ومؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات والمجلس الأعلى للشباب والرياضية لخدمة الشباب الفلسطيني.

وبدوره أكد اللواء جبريل الرجوب على عمق العلاقة والشراكة مع مؤسسة وافا في مجال تمكين الشباب ودورها الرائد والمميز في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وأثنى على الجهود المميزة التي تقوم بها وافا وقدم شكره الكبير للبنك الإسلامي للتنمية والممولين العرب.