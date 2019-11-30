اندلاع مواجهات في قلقيلية وكفر قدوم

وطن: اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال في مدينة قلقيلية وقرية كفر قدوم، شرقيّ قلقيلية.

ففي مدينة قلقيلية، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني والمطاطي قرب الحاجز الجنوبي المعروف بحاجز جلجولية قديماً، ورشق الشبان حراس الجدار والجنود المتمركزين في المكان بالحجارة.

وفي كفر قدوم، اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال قرب المدخل المغلق منذ عام 2003، ونصب الجنود الكمائن في المناطق الزراعية القريبة من المكان، وأطلقوا القنابل المسيلة للدموع على المنازل القريبة، ما تسبّب بحالات اختناق.