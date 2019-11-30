الرئيس يدعو لاعتراف جماعي للدول الأوروبية بدولة فلسطين

وطن: دعا الرئيس محمود عباس، السبت، الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بشكل جماعي بدولة فلسطين كدولة مستقلة.

وخلال اجتماعه مع الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC) ميغيل موراتينوس بمكتبه في رام الله، أطلع الرئيس عباس موراتينوس عن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية بعد الإعلان الأمريكي الأسبوع الماضي حول موضوع المستوطنات.

كما شددالرئيس خلال الاجتماع على أهمية وقوة دول الاتحاد الأوروبي بقضية الصراع الإسرائيلي –الفلسطيني وقال إن اعتراف من هذا القبيل سيقرب السلام وحل الدولتين.

وقال الرئيس عباس إن الخطوة المفاجئة التي اتخذتها الولايات المتحدة تعارض القرارات الدولية القائمة بخصوص المستوطنات وهي تقوض امن المنطقة وتقوض الطريق لحل الصراع.

كما أكدّ على الأهمية الكامنة لدور المجتمع الدولي وقدرته بالحفاظ على الاتفاقات للحفاظ "على مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967".