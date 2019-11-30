رئيس الوزراء العراقي يسلم استقالته للبرلمان

وطن: سلّم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، استقالته رسمياً إلى البرلمان العراقي.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته، في الوقت الذي يبحث فيه البرلمان العراقي طرح أسماء بديلة قادرة على تحمل المسؤولية.

وجاءت استقالة عبد المهدي تزامنا مع وقوع اشتباكات متقطعة في الناصرية جنوبي العراق بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط مساعي العشائر والسلطات المحلية لتهدئة الوضع.

وتأتي استقالة عبد المهدي في ظل الاحتجاجات المندلعة في البلاد لأكثر من نحو 3 أشهر، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.