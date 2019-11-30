الاحتفال بإضائة شجرة الميلاد في بيت لحم

بيت لحم- وطن: احتفل مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، بإضائة شجرة عيد الميلاد المجيد، في ساحة كنيسة المهد بالمدينة، إيذاناً ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وقام رئيس الوزراء ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، بإضاءة الشجرة التي تم نصبها في ساحة المهد وسط أجواء من البهجة.

وشارك في حفل الإضاءة محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وحارس الأراضي المقدسة فرانشسكو باتون، ومدراء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والشعبية وممثلو الكنائس، والعديد من شخصيات ورجال دين مسيحيين ومسلمين وجمع غفير من سكان المحافظة.

وكان قد أعلن في بيت لحم، مساء اليوم، عن بدء احتفالات اعياد الميلاد، بوصول قطعة أثرية من مذود السيد المسيح إلى المدينة.

وكانت القطعة الخشبية محفوظة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، وجرى تسليمها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى راعي كنيسة بيت لحم.

وعُرضت القطعة على الجمهور في مركز نوتردام في القدس، قبل نقلها إلى بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح.