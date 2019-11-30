فيديو | استشهاد الفتى بدوي المسالمة (16 عاماً) وإصابة آخر بجروح خطيرة جنوب الخليل

وطن: استشهد مساء السبت الفتى بدوي خالد بدوي الشلش المسالمة (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل. فيما اصيب الفتى ماهر علي مسالمة بحراح خطرة.

وأعلنت وزارة الصّحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة بيت عوا.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ جيش الاحتلال منع طواقمه من الوصول إلى مكان إطلاق النّار على الشاب.

بدورها، قالت مصادر محلية من البلدة إنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الشبان قرب بوابة عسكرية في جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية للبلدة.

وأوضحت أنّ قوّات الاحتلال انتشرت في المنطقة، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المكان.

فيما أكدت ذات المصادر أنّ الجيش احتجز شابين كانا برفقة الشهيد.