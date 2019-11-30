إصابات بالاختناق في مخيم العروب شمال الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم السبت، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام والمدمع، صوب منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الرعب بين الاطفال واختناق عدد من المواطنين عولجوا ميدانيا.

واوضحوا أن قوات الاحتلال لا زالت "حتى اعداد هذا الخبر" تطلق قنابل الغاز والصوت صوب منازل المخيم.