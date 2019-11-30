الاحتلال يغلق شارع الشهداء وتنصب عدة حواجز عسكرية في الخليل

الخليل- وطن: اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية في مواقع مختلفة بالمحافظة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اغلقت الحاجز العسكري المؤدي الى شارع الشهداء وعرقلت دخول المواطنين الى منازلهم، بزعم القاء قنبله حارقه صوب الحاجز.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكريه على مداخل بلدات بني نعيم، وبيت عوا، ومخيم الفوار، وعلى مدخل مدينة الخليل الجنوبي قرب ما تسمى مستوطنة "حجاي"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.