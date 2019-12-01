اجواء غائمة جزئيا وفرصة لامطار ليلاً

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الاحد غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.