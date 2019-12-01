الضفة فجرًا.. مداهمات وتسليم بلاغات

رام الله- وطن: داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت 7 مواطنين بحسب بيان لجيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا منزل الأسير المحرر لؤي فيصل الهشلمون وعاثت بداخله خرابًا في منطقة واد أبو كتيلة بمدينة الخليل، وسلمت قوات الاحتلال الفتى أسامة البدن تبليغًا لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر أشرف ياسر غانم وشرعت بتفتيشه داخل قرية الجاروشية شمال طولكرم، وأطلقت قنابل الصوت وطادرت العمال الفسطينيين غرب بلدة حبلة جنوب قلقيلية، واندلعت مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية في أعقاب اقتحامها فجرا.

من جانب متصل داهمت قوات الاحتلال منزلًا وشرعت بتفتيشه داخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما احتجز جنود الاحتلال شابًا وتنكّلوا فيه خلال اقتحامهم قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. كما اقتحمت ِذات القوات حَيْ عبيد داخل قرية العيساوية في القدس.

يتبع..