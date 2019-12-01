الاحتلال يفتح نيرانه تجاه الأراضي الزراعية شرق غزة

رام الله- وطن: فتحت قوات الاحتلال، المتمركزة على طول السياج الأمني، شرق قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، نيرانها تجاه الأراضي الزراعية المحاذية للسياج؛ دون وقوع إصابات.

وافادت مصادر محلية، بقيام قوات الاحتلال وعدد من الآليات والمواقع العسكرية، باطلاق النار بشكلٍ مُكثف، على فترات متقطعة، تجاه الأراضي الزراعية، المحاذية للسياج.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، قامت آلية إسرائيلية بإطلاق النار بشكلٍ مُكثف في منطقة "سريج" شرقي بلدة القرارة؛ بالتزامن مع إطلاق نار من قبل عدد من جنود الاحتلال تجاه الأراضي القريبة من "مخيم العودة" شرقي بلدة خزاعة، شرقي المحافظة.