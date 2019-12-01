النبالي والفارس للعقارات تساهم في الحفل الخيري "أنت الأجمل"

وطن: أعلنت شركة النبالي والفارس للعقارات عن مساهمتها في الحفل الخيري (أنت الأجمل) والذي سيحيه الفنان محمد عساف على مسرح الهلال الأحمر في مدينة البيرة يوم الثلاثاء القادم الموافق 3/12/2019، وتأتي مساهمة النبالي والفارس للعقارات إلى جانب عدد من الشركات الراعية والشريكة في الحفل والذي سيخصص ريعه لدعم أطفال مرضى السرطان ولذوي الإحتياجات الخاصة.

من جانبه أكد ضرغام النبالي رئيس مجلس الادارة على التزام الشركة في مسؤوليتها الاجتماعية إتجاه مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مساهمة الشركة ووجودها ضمن الشركات الداعمة للحفل، تأتي في سياق سياسة الشركة ومساهمتها الدائمة في دعم المشاريع الانسانية التي تخدم المجتمع من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الاهلية والجمعيات المختلفة، التي تعمل على خدمة المجتمع المحلي وخصوصاً في المبادرات والنشاطات التي تكون مخصصة لدعم الأعمال الخيرية وتكون موجه لدعم الفئات المهمشة.

هذا وأوضح المهندس عماد الخطيب المدير العام أن النبالي والفارس للعقارات تعمل بشكل مستمر على تنفيذ عدة نشاطات ومبادرات فاعلة سنوياً تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، وكان من أبرز نشاطات الشركة خلال هذا العام حملة بدء العام الدراسي والتي شملت العشرات من المدارس في محافظة رام الله والبيرة، ورعاية الشركة لسباق اليوم الوردي للتوعية في مرض سرطان الثدي، كما وشاركت الشركة في حفل العشاء الخيري الذي نظمته جميعة أصدقاء بيرزيت لدعم الطلبة الأقل حظاً، بالاضافة إلى تقديم عدة رعايات ومساهمات لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظة رام الله والبيرة، وأكد الخطيب أن الشركة تسعى بشكل دائم إلى التواجد والمساهمة في مختلف النشاطات التي تتوافق مع سياسة الشركة ومسؤوليتها إتجاه المجمتمع المحلي ضمن الامكانيات المتاحة وتتناسب مع سياسة الشركة في مجال المسؤولية الإجتماعية.

يذكر أن شركة النبالي والفارس للعقارات هي إحدى الشركات العقارية الرائدة والمتميزة في مجال الإعمار والتطوير العقاري في فلسطين، أسست قبل عشرين عاماً على يد مجموعة من المستثمرين والمهندسين الفلسطينيين، وقد عملت الشركة على إنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع الإعمارية في فلسطين، كما وأنجزت أكثر من مائة مشروع تنوعت ما بين مشاريع سكنية ومشاريع تجارية، علماً أن شركة النبالي والفارس للعقارات هي الذراع العقارية لمجموعة النبالي والفارس الاستثمارية التي تضم استثمارات متنوعة في المجال السياحي والزراعي في كل من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.