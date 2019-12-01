الشيخ: حديث وزراء الاحتلال حول ميناء عائم لغزة استمرار للمشروع الانفصالي

وطن: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إن تصريحات وزراء الاحتلال حول الميناء العائم لقطاع غزة على انه جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة حماس ، هو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية.

وأضاف الشيخ في تصريح على حسابه على تويتر "هذا المخطط هو جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة".

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت، مساء السبت، أن نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال ، أمر كبار قادة جيش الاحتلال بدراسة مقترح إمكانية إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة .

وقالت القناة 12 العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لبينت من أجل دراسة المقترح.