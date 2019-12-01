جنين: الأسيران محسن بزور واسلام وشاحي يدخلان عامهما الـ18 في السجون

رام الله- وطن: دخل أسيران من قريتي رابا ومثلث الشهداء في محافظة جنين، اليوم الأحد، عامهما الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين محسن فالح أحمد بزور من قرية رابا، والمحكوم بالسجن لمدة 27 عاما، والأسير إسلام يسر محمد وشاحي من مثلث الشهداء، والمحكوم بالسجن 19 عاما، دخلا عامهما الـ18 في السجون.

وأشار إلى أن الأسيرين تعرضا لسياسة العقاب التعسفي والعزل وحرمانهما من الزيارات.