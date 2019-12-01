للمرة الثالثة.. الاحتلال يجدد "الإداري" للأسير جعفر العروج من بيت لحم

رام الله- وطن: جددت محكمة الاحتلال الصورية الاعتقال الإداري للأسير المحرر المعاد اعتقاله جعفر عبد الله العروج (30عاماً) من قرية العروج جنوب شرق بيت لحم، للمرة الثالثة على التوالي وذلك لمدة أربع شهور.

واوضح مكتب "إعلام الأسرى"، أن قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال الأسير المحرر العروج بتاريخ 14/12/2018، بعد اقتحام منزله في قرية الدوحة، وتفتيشه بالكامل، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري لمدة ست شهور، وقبل أن تنتهي بيومين جددت له لمرة ثانية لستة أشهر جديدة، ثم لمرة ثالثة لأربعة أشهر بحيث أمضى حتى الآن عاماً في الإداري.

وبيّن أن الأسير العروج هو أسير سابق كان قد اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، بينما يعتقل الاحتلال شقيقه إبراهيم العروج (36 عاماً) والذي تم تحويل ملفه إلى قضية بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، بعد أن أمضى أكثر من ثلاث سنوات في الاعتقال الإداري، وكان يعتبر عميد الأسرى الإداريين.

يذكر بأن الاحتلال يعتقل شقيقه اسماعيل (33 عاماً) منذ عاماً ونصف، ويقضي حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف.