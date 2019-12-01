"الشاباك": 2600 صاروخ أطلقت من غزة خلال عامين

وطن: نشر جهاز "الشاباك" يوم الأحد، معطيات حول الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة خلال العامين الماضيين، إذ وصل عددها إلى أكثر من 2600 صاروخ.

ووفقًا للمعطيات التي نشرتها إذاعة جيش الاحتلال؛ أُطلق 2600 صاروخ من القطاع خلال العامين الأخيرين بمتوسط 3.5 صاروخ يوميًا حال تم حساب العدد على أيام السنة، أما خلال العام الأخير فقد جرى رصد إطلاق 1500 صاروخ.

وذكر "الشاباك" أنه تم رصد إطلاق أول صاروخ من غزة في عام 2001، وفي السنة التالية أطلق 35 صاروخ قصير المدى، وفي عام 2005 وبعد الانسحاب ارتفع العدد إلى نحو ألف.

وأشار إلى رصد تعرض مدينة عسقلان المحتلة لسقوط أول صاروخ في عام 2006، وفي عام 2009 وصلت الصواريخ إلى اسدود، أما في عام 2012 فوصلت الصواريخ إلى تل أبيب لأول مرة منذ حرب الخليج عام 1990.

(صفا)