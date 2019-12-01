أسرار وأكاذيب: مشاهد من خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين لعام 1947

ترجمة خاصة لوطن-ترجمة الاء راضي

كتب اوفر أديريت

دولتان لشعبين أو دولة واحدة لكلا الشعبين أو ربما دولة يهودية أم عربية واحدة فقط؟ وخلف الكواليس لخطة التقسيم التي وافقت عليها الأمم المتحدة قبل 72 عام، والتي مهدت الطريق لإقامة "دولة إسرائيل"، كانت هناك تجارة حيوية في الأفكار والخطط التي ألقيت في حلبة النقاش ولكنها تُركت في نهاية المطاف ولم تدرج في السرد التاريخي.

وتبعد هذه الخطط حوالي 9 الاَف كيلومتر عن القدس في أرشيف الأمم المتحدة في نيويورك، وتكشف آلاف الوثائق الرسائل والمذكرات ومحاضر الاجتماعات التي لم يتم فحصها لعقود من الزمن عن إحدى اللحظات التأسيسية للصهيونية وهي وقائع لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين، والتي تم تعيينها لتقرير مصير الأرض في عام 1947 والتي أصدرت خطة التقسيم.

أمضى إيلاد بن درور، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بار إيلان، ساعات طويلة في البحث عن تلك الوثائق في محاولة لمتابعة المناقشات بين أعضاء اللجنة التي سبقت التوصية التاريخية وأطروحة الدكتوراه، التي نشرت باللغة العبرية تحت عنوان "الطريق إلى 29 تشرين الثاني - لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وبدايات تورط الأمم المتحدة في الصراع العربي الإسرائيلي" (معهد بن تسفي).

وكان أحد اكتشافاته هو أن رئيس اللجنة وبعض أعضائها عارضوا خطة تقسيم الأرض إلى دولتين، واعتقد رئيس مجلس الإدارة، إميل ساندستروم من السويد، أن السكان العرب المتعلمين في الإقليم معادون للسامية، لذلك اقترح حلاً مختلفاً وهو إقامة دولة يهودية في جزء من الأرض مع ضم الباقي إلى الأردن بدلاً من إقامة دولة عربية مستقلة ومستقلة.

وقال بن درور: "سعت اللجنة لاحقاً للتستر على هذا الخلاف لكن المشكلة تبرز بوضوح في التقارير التي قرأتها."

ووفقاً لبن درور ، فإن ساندستروم "لم يؤمن بفرص التعاون اليهودي العربي" ، وهذا أيضاً هو سبب اعتراضه على فكرة قيام دولة واحدة لشعبين بالإضافة إلى ذلك، اعتقد رئيس - لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين أن الأرض بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط لا يمكن أن تدعم دولتين اقتصادياً، وقال إنه يجب حل المشكلات الاقتصادية بطريقة أخرى رغم أنه لم يوضح أكثر حول هذه المسألة.

وأثناء محاولته تحديد ماهية هذه الطريقة الأخرى، اكتشف بن درور وجهة نظر ساندستورم التي تقول إن المناطق التي حددت خطة التقسيم لدولة عربية يجب ضمها بالأردن وجعلها مقاطعة في تلك المملكة.

ولتعزيز هذه الفكرة نظّم ساندستروم زيارة للأردن حيث "سمع دعماً واضحاً من الملك عبد الله لفكرة تقسيم [الأرض] ثم ضم باقيها إلى مملكته" ، حسب ما قاله بن درور.

وخلال تلك الزيارة تحدث ساندستروم أيضاً مع الضباط البريطانيين في الفيلق العربي، الوحدة العسكرية التي أقامتها بريطانيا للأردن، لسماع تقييمهم لقدرة الفيلق على احتلال الجزء العربي من الأرض، والجواب الذي حصل عليه من الواضح دعمه لهذا الحل.

وقدم الحاخام يهودا ماغنيس، رئيس الجامعة العبرية في القدس فكرة أخرى لم تولد الكثير من الاهتمام أو الدعم أبداً، وبدلاً من تقسيم الأرض بين دولتين أو بين دولة يهودية والأردن، أيّد دولة يهودية واحدة ثنائية القومية، وفي شهادته أمام اللجنة، جادل بأن التعاون اليهودي العربي ليس ضرورياً فقط لصنع السلام في هذا الجزء من العالم ولكن محتمل حدوثه أيضاً.

علاوة على ذلك، زعم ماغنيس أن "أرض إسرائيل ليست يهودية خالصة وليست عربية فقط، وقال إن العرب يتمتعون بحقوق طبيعية مهمة في هذه الأرض لأنهم عاشوا هناك منذ أجيال وزرعوها طوال تلك الأجيال ويحملون قبور أسلافهم وآثار ثقافتهم. لكن في الوقت نفسه، يتمتع اليهود بحقوق تاريخية، وقال ماغنيس إن اليهود لم ينسوا أبداً أرض إسرائيل ومنذ أن بدأوا العودة، أنشأوا وطناً هناك من خلال مواهبهم العلمية وحبهم للأرض وآمالهم في المستقبل في كثير من النواحي، لذا لديهم الحق في أن يكونوا فخورين"، بحسب زعم ماغنيس.

واقترح دولة ثنائية القومية يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية بغض النظر عن الأشخاص الذين يشكلون الأغلبية وبموجب خطته، سيكون لليهود والعرب "لجان وطنية" منفصلة مع مجلس حاكم أعلى فوقهم.

وجادل ماغنيس أيضاً بأنه لن ينجح أبداً في تكليف شخص واحد واضطهاد الاخرين لأن ذلك سيؤدي إلى حروب واضطرابات وتمردات.

لكن بن درور قال إن اللجنة لم يعجبها اقتراح ماغنيس، وكان لدى الأعضاء العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيقه في الواقع العملي ولم يتلقوا إجابات مقنعة.

المحتل الوحشي

وتم اقتراح خطة أخرى للجنة من قبل أحمد الخالدي، رئيس الكلية العربية الحكومية في القدس، وفي اجتماعه مع أعضاء اللجنة سعى إلى دحض الحجج اليهودية.

وزعم الخالدي أن اليهود لم يكن لهم قط دولة مستقلة فيما يسمى "أرض إسرائيل"، وأنهم كانوا دائماً أقلية هناك وأن الحقوق التاريخية التي يطالب بها المتحدثون اليهود كانت تزييفاً للحقائق، وفيما يتعلق بالحجة الصهيونية بأن التسوية اليهودية أدت إلى تسريع تطور الأرض، وقال بأن هذا لم يمنح اليهود أي حقوق فيه.

وأضاف الخالدي أن المشاكل بين اليهود والعرب بدأت عندما أعلن اليهود رغبتهم في إقامة دولة يهودية مستقلة، وذكر أن والده كان صديقاً جيداً يهودياً ، لكنه ليس لديه أصدقاء.

وتابع أن عائلة الخالدي كانت في فلسطين منذ 700 عام وتعرف كل شبر من الأرض أما اليهود على النقيض من ذلك فهم غرباء، فمن بين 600 الف يهودي يعيشون هناك كان هناك 100 الف فقط من مواطني فلسطين الإلزامية، على حد قوله، وكل الباقين كانوا مواطنين من حيث ما أتوا منها.

وقال بن درور: "ومن وجهة نظر الخالد كان الحل واضحاً وهو دولة عربية مستقلة يسيطر عليها العرب بطريقة ديمقراطية". لن يسمح بدخول المزيد من اليهود، وسيتم حل مشكلة اللاجئين اليهود التي أوجدتها الحرب العالمية الثانية بمساعدة بلدان أخرى، وقال الخالدي إن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يمكن أن تستوعب 300 ألف يهودي دون تقويض اقتصادها ويجب ألا يعاني العرب بسبب ما فعله النازيون.

وسعت اللجنة أيضا لسماع الآراء المتنافسة لذلك التقى أعضاء مناحيم بيغن، رئيس ميليشيا ارجون السابقة للدولة، والذي أصبح رئيس وزراء "إسرائيل" بعد ثلاثة عقود على الرغم من أنه كان مطلوباً من قبل البريطانيين.

ووصف بن درور كيف قام أعضاء اللجنة بتبديل السيارات في تل أبيب عدة مرات قبل أن يصلوا إلى مكان الاجتماع السري، ووصف رالف بانش، وهو عضو أمريكي في اللجنة والذي حصل لاحقًا على جائزة نوبل للسلام عن عمله في التوسط بين"إسرائيل" والدول العربية في الفترة التي سبقت حرب الاستقلال الإسرائيلية، هذه الرحلة بأنها أكثر مغامراته إثارة في "أرض اسرائيل"، وفق زعمه.

لم يكن لدى بيغن حلول مبتكرة للمشكلة المعقدة، لكن في خطابه أمام اللجنة، وصف بريطانيا بالمحتل الوحشي وتوقع أن يهزم اليهود العرب بشكل صحيح إذا شن العرب حرباً عليهم بعد اليسار البريطاني.

وعندما تسربت أخبار اللقاء مع بيغن إلى الصحافة ، كان البريطانيون غاضبون، وطالب أعضاء البرلمان بمعرفة كيف تمكن رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين من العثور على بيغن دون أي مشكلة عندما كان البريطانيون يبحثون عنه لمدة خمس سنوات دون نجاح.

ووجد بن درور أيضاً دليلًا على المشكلات التي عانت منها أعمال اللجنة، بما في ذلك المشاحنات الداخلية والسياسية والديناميات القبيحة وانعدام الانضباط والسلوك، على حد تعبير مديرها الرئيسي مما أضر بسمعة الأمم المتحدة.

وقال بن درور، كتب عضو اللجنة الأسترالية جون هود أنه يفضل قضاء وقته في الاستمتاع، وغالباً ما كان هو ونائبه يخرجان لتناول الكحول ليلا وعادوا إلى الفندق في الساعات الأولى من الصباح، وهم يغنون ويثيرون المشاجرة ونتج عن ذلك تغيبهم عن اللجنة في صباح اليوم التالي.

واكتشف بن درور أن صبر بونش قد نفد في إحدى الليالي بينما كان يحاول النوم دون جدوى لذلك اتصل بالشرطة المحلية في محاولة لاستعادة السلام والهدوء.

وقام الممثل الهولندي، نيكولاس بلوم، بالتواء في كاحله بعد وقت قصير من وصوله إلى القدس لذلك فقد جميع جولات اللجنة في المنطقة تقريباً، أما بالنسبة للممثل الغواتيمالي، خورخي غارسيا جرانادوس وزميله من أوروغواي، إنريك رودريغيز فابريغات، فقد كانا "استثنائيين من جميع النواحي" ، كما قال بن درور ، "وهم يديرون قواعد اللجنة السرية ويقدمون للوكالة اليهودية معلومات حول مناقشات اللجنة الداخلية".

وأضاف بن درور أنه لا يمكن أن تكون هناك شكوك حول مساهمتهم في نجاح الصهاينة في إقرار خطة التقسيم ووصلت معلوماتهم في الوقت الصحيح تقريباً ، مما مكّن موظفي الوكالة اليهودية من شن حملتهم الدبلوماسية بشكل أكثر فعالية.

وقال بن درور إن منتقدي اللجنة لديهم أسماء مختلفة وكان أحد هذه الاسماء "المعسكر الصيفي لجمعية الشبان المسيحيين" ، بعد الفندق الذي أقام فيه أعضاؤها في القدس، وقال غرانادوس، الغواتيمالي، إنه بدلاً من كون لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالخدمة المدنية مكونة من 11 عضواً ، كانت أشبه بـ 11 لجنة منفصلة.

لم تتم دراسة المسار لأعمال اللجنة من قبل مثلما فعل بن درور، وأوضح ليس فقط المؤرخين ولكن أيضاً أعضاء اللجنة "واجهوا مشكلة في التعامل مع عدد كبير من المواد المرسلة إليهم".

فعلى سبيل المثال، دعا الزعيم الصهيوني حاييم فايتسمان اللجنة مرة واحدة لتناول العشاء في منزله، ولم يستطع فهم سبب عدم استجابة أي فرد حتى اكتشف أن رسالته وضعت في كومة كبيرة من الوثائق التي لم يتم فرزها بعد، وتم العثور عليها أخيراً قبل يوم واحد من موعد العشاء المقترح.

المصدر: هاَرتس