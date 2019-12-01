حفل خيري للفنان محمد عساف لدعم الأطفال مرضى السرطان وذوي الإعاقة الثلاثاء المقبل

وطن: أعلن بنك فلسطين ومجموعة آيبك وبمشاركة الفنان محمد عساف عن حفل كبير سيقيمه في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المقبل الموافق 03/12/2019، في قاعة مسرح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة تحت شعار "انت الأجمل"، حيث سيذهب ريعه لصالح الأطفال مرضى السرطان وذوي الإعاقة بالشراكة الرئيسية مع بنك فلسطين ومجموعة آيبك الاستثمارية، ومجموعة الهدى للمحروقات، وشركة البنالي والفارس للعقارات، وبتنفيذ من ميديا كلينيك الشريك الإعلامي.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بنك فلسطين في مدينة البيرة، أكد خلاله الفنان محمد عساف، بأن الحفل الخيري الذي سيحييه لن يكون الأخير من نوعه، مؤكداً حرصه على تنظيم مبادرات أخرى بشكل سنوي كل عام. ومشيراً إلى مشاركته في العديد من المبادرات الموجهة لدعم مختلفة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً لدى شعبنا الفلسطيني، مبينا أن ريع الحفل سيذهب لمؤسسات في الضفة وقطاع غزة.

من ناحيته، عبر ثائر حمايل، مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين عن فخره للدوره الذي يقوم به البنك في رعاية العديد من الفعاليات الإنسانية في فلسطين لا سيما الحفل الذي سيتم تنظيمه في مدينة البيرة يوم الثلاثاء، والذي يعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني وعلى الأطفال بشكل عام. مشيراً إلى مساهمة البنك في دعم المبادرات المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، مشدداً على التزام البنك بمواصلة دوره على هذا الصعيد.

من ناحيته، أكد نادر حواري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أبيك"، على أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء رئيس ضمن منظومة اهتمامات المجموعة على صعيد المسؤولية الاجتماعية. ولفت إلى أن تواجد الفنان محمد عساف في الحدث ومبادرته إلى تنفيذه، يعطي زخما إضافياً للفعالية.

بدوره، ركز د. خالد جودة، مدير عام جمعية الهلال الأحمر، على ما تقوم به الجمعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى أهمية تنفيذ المزيد من المبادرات لصالح الفئات الأقل حظا في مجتمعنا. فيما اعتبر طارق النتشة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهدى للمحروقات، أن مشاركة المجموعة في رعاية الحدث مصدر فخر لها وواجب عليها.

يذكر أن المبادرة تقام برعاية بنك فلسطين، ومجموعة "أبيك"، وشركات محطات الهدى، وشركة النبالي والفارس للعقارات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووميديا كلينيك. حيث سيذهب ريع هذا الحفل الى كل من قسم علاج السرطان في مستشفى المطلع، ومدرسة الصم والبكم في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والملجأ الأرثودوكسي العربي في العيزرية، ومؤسسة رعاية أطفال مرضى السرطان في قطاع غزة.