مصرع 3 مواطنين واصابة 220 مواطن في حوادث سير بالضفة

رام الله- وطن: لقي 3 اشخاص مصرعهم واصيب 220 اخرين في 268 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 268 حادث سير، نتج عنها مصرع 3 اشخاص واصابة 220 اخرين منهم 3 اصابات خطرة و16 اصابة وصفت بالمتوسطة فيما وصفت اصابة 201 شخص بالبسيطة.

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 11830 مركبة، وأنزلت عن الشارع 268مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5238 مخالفة مرورية، وحجزت 172 مركبة للتأكد من قانونيتها بالاضافة الى اتلاف 319 مركبة غير قانونية.