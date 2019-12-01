15 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصيادين في غزّة خلال شهر

غزة- وطن: أطلقت زوارق الاحتلال، صباح اليوم الأحد، النار والقذائف الصوتية تجاه مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال غزة.

ورصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها، 15 انتهاكًا ارتكبته بحرية الاحتلال الاسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة خلال شهر نوفمبر 2019.

وأوضحت أن الانتهاكات تمثلت بـ"اعتقال صيادين اثنين وهما الصياد محمد شحدة زعرب، والصياد عبد الرحمن عبد الهادي القن، بالإضافة إلى مصادرة قاربهم".

ودمرت قاربين بشكل كامل نتيجة قصف طائرات الاحتلال للقوارب الراسية بشكل مباشر في منطقة الشيخ عجلين، كما تم توثيق إغراق شباك أحد المراكب وتدمير 10 كشافات وتخريب جهاز كاشف للسمك لمركب آخر".

كما تضمنت الانتهاكات التي مارستها بحرية الاحتلال الاسرائيلي، خلال هذا الشهر بعمليات إطلاق نار مكثفة باتجاه الصيادين ومراكبهم بالإضافة إلى إطلاق قنابل صاروخية وقنابل صوتية وضخ مياه.

والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تلاعبت بمساحات الصيد البحرية ما بين إغلاق وتوسيع وتقليص 5 مرات خلال 3 أيام.