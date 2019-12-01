إحالة "إسرائيلي" تسلل إلى الأردن لمحكمة أمن الدولة

وطن: أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إحالة إسرائيلي تسلل إلى الأراضي الأردنية قبل نحو شهر على محكمة أمن الدولة، بتهمتي "دخول أراضي الأردن بشكل غير شرعي" و"حيازة مخدرات".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن مصدر قضائي قوله إن "الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حول لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".

وأوضح المصدر أن "المحاكمة عن هاتين التهمتين ستبدأ غدا" الإثنين، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن، هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال إسرائيلي أثناء تسلله إلى أراضي الأردن، بصورة غير شرعية.

يشار إلى أن الملك الأردني عبد الله الثاني، كان قد صرّح في جلسة حوارية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأن "العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي في أسوأ حالاتها الآن".

وأفرجت حكومة الاحتلال، الشهر الماضي، عن أردنيين كانا معتقلين لديها هما هبة اللبدي (24 عاما) وعبد الرحمن مرعي (28 عاما) بدون توجيه تهم لهما (اعتقال إداري).