إصابة 6 فلسطينيين ومستوطنين (2) جراء حادث سير قرب رام الله

وطن: أصيب 6 أشخاص فلسطينيين ومستوطنين اثنين، مساء اليوم الأحد، جراء حادث سير وقع على الطريق 60 الاستيطاني بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على اراضي محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمه تعاملت مع أربع اصابات وتم تقديم الاسعاف الاولي لها ونقلها الى مستشفيات رام الله.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن الحادث وقع بين مركبة تجارية، وسيارة فلسطينية على الطريق الواصل بين مستوطنتي عوفرا وبيت إيل.

وأشار إلى أن طواقم نجمة داود الحمراء قدمت العلاج للمصابين، الذين وصفت اصابات 3 منهم بانها خطيرة.