انسحاب وفد طبي أردني من مؤتمر دولي بسبب مشاركة "إسرائيل" فيه

وطن: انسحب وفد طبي أردني يضم عددًا من جراحي العظام من مؤتمر دولي حول جراحة العظام يعقد في ايطاليا، وذلك احتجاجًا على مشاركة وفد من دولة الاحتلال في المؤتمر.

وقدّم الوفد الأردني الذي ضم رئيس جمعية أطباء العظام في نقابة الأطباء د. وائل العزازي اعتراضًا خطيًا للجهة المستضيفة على مشاركة الوفد، مُؤكدًا أن انسحاب الوفد "جاء من منطلق الالتزام بثوابت الأمة حيال قضية فلسطين ورفضًا لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال".

وأكَّد الأطباء "التزامهم بقرار نقابة الأطباء الأردنية التي تمنع مشاركة أي طبيب في مؤتمرات يشارك فيها أطباء من إسرائيل".

من جهته، حيّا تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع الوفد الطبي الأردني ممثلًا بالدكتور وائل العزازي "على موقفه المشرّف، حيث أعلن انسحابه من مؤتمر دولي حول جراحة العظام المنعقد حاليًا في إيطاليا، احتجاجًا على مشاركة وفد من الكيان الصهيوني".