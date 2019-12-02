11 معتقلاً من الضفة بينهم شقيق الشهيد سامي أبو دياك

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا من محافظات الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا صلاح أبو دياك، شقيق الشهيد الأسير سامي أبو دياك، وعاثت خرابًا بداخل منزل العائلة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

كما اعتقل الاحتلال الشاب أحمد ابو لطيفة من حيْ أم الشرايط في مدينة البيرة. واستولت على مركبةٍ من داخل مدينة الدوحة ببيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشابيْن إسحاق خالد أبو تايه وعلاء توفيق أبو تايه من منزليْهما في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

يتبع..