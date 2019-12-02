بنك القدس: "نوّر مُستقبلهم" حملة نوعية للقنوات الإلكترونية.

رام الله - وطن: أطلق بنك القدس مؤخراً حملة ترويجية خاصة لعملائه تحت شعار" نوّر مُستقبلهم" والتي يهدف من خلالها إلى تشجيع العملاء على الإشتراك بالخدمات المصرفية الإلكترونية، والمساهمة في تأمين مستقبل الأطفال في قرى الأطفال SOS.

وتتيح الحملة والتى تستمر حتى نهاية أذار من العام القادم لمستخدمي خدمات بنك القدس المصرفية الإلكترونية المجانية فرصة الفوز بجائزة شهرية، وبالمقابل سيقوم البنك بالتبرع بشيكل واحد عن كل إشتراك لصالح قرى الأطفال SOS، والخدمات المقصود بها هي الاشتراك في تطبيق الموبايل البنكي (قدس سمارت ) وخدمات الانترنت البنكي (قدسي اون لاين) ، وخدمة تحديث البيانات، وخدمة إيداع شيكات عبر أجهزة الصراف الآلي.

وفي تعليق للرئيس التنقيذي صلاح هدمي قال "نحن نقوم دوماً بتشجيع زبائننا لاستخدام القنوات المصرفية البديلة ونشر الوعي عن سرعة وأمان هذه الخدمات وسهولة الوصول إليها، حيث يتمكن الزبون من إتمام معاملاته المصرفية في أي وقت ومن أي مكان وعبر أي جهاز من دون الحاجة لزيارة الفرع، كما أشار هدمي إلى نوعية الحملة التسويقية التي بادر بها البنك والتي تساهم في رسم مستقبل الاطفال في قرى الـ SOS معبرا عن سعادته لكون قرى الاطفال SOS الشريك في هذه الحملة.

يشار هنا الى أنّ بنك القدس يقدم لعملائه منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية الإلكترونية مجاناً ودون رسوم اشتراك، حيث يمكن للعملاء من خلال هذه القنوات المصرفية اتمام الكثير من المعاملات المصرفية عبر القدس سمارت وقدسي أون لاين وأجهزة الصرافات الآلية.