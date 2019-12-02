"الوهم المربح".. خفايا المشعوذين وسيناريوهات مختلقة

-"الشعوذة" ظاهرة يخيم عليها الغموض.. حيث يتداخل فيها الوعي المجتمعي بالدين والخرافة.

-أليست هي الجهالة من تبعث بالناس الى ابواب السحرة والمشعوذين؟

-المشعوذين السحرةالمشايخ المعالج الروحاني.. مسميات كثيرة ولكنها تندرج تحت دلالة واحدة

- ممارسو هذه المهنة اغلبهم يرفضون التحدث الى الاعلام.. والسبب مجهول.

- تعذيب وضرب مبرح بحجة اخراج الجن من الجسد.

-أكثر من 300 مشعوذ ينتشرون في الأراضي الفلسطينية.

وطن- تحقيق صحفي: رؤى سالم وعدنان برق

كانت قضية اسراء غريب بما فيها من روايات مختلقة وادعاءات تشير الى تلبس الفتاة بالجن، فأن هذه القضية دفعتنا للكشف عن تفاصيل هذه الخرافات والادعاءات، فما هو أساسها ومصدرها؟

بالرغم من تزايد مستوى الوعي المجتمعي خلال السنوات الاخيرة الا ان العقول الجاهلة لم تنقرض بعد، فما زالت ظاهرة السحر والشعوذة تتواجد بكثرة في بلادنا حتى الان، فيزداد الوضع الفلسطيني من اضرارها سوءا فوق سوئه.



د. بركات القصراوي: “لا يمكن انكار حقيقة وجود الجن"

توجهنا الى المفكر الاعلامي والإسلامي (الدكتور بركات فوزي القصراوي) لمعرفة أساس ظاهرة السحر والشعوذة فكان السؤال هنا، هل هناك وجود أصلا للجن؟

فأعرب بقوله ان وجود الجن حقيقة لا يمكن انكارها لأنه جزء من العقيدة الإسلامية، وأضاف، انه يوجد سورة كاملة بالقران تسمى "سورة الجن".

هل يمكن للإنسان ان يتعاون مع الجني؟

وفي إطار متابعتنا لتفاصيل ادعاءات تعاون السحرة والمشعوذين بالجن،

قال د. القصراوي انه يوجد إمكانية ان يستعين الانسي بالجنى تبعا لقوله تعالى:

(وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا).



لكن من هو الجني الذي يمكن ان يقدم المعونة او المساعدة للأنسي؟

يشير د. القصراوي الى ان القران صنف الجن الى نوعين وهما: الجن الكافر والجن المسلم، فان الجن المسلم لا يتعاون لا خيرا ولا شرا مع الانس، وان الجن الكافر وهو (الشيطان واعوانه) من يساعدون الانسي لكن مقابل ان يكفر الانسي بالله كأن يقتل ويزني أو يفعل المنكرات، ويؤكد القصراوي ان كل انسان يتعاون مع الجن هو انسان فاسق وخرج عن الإسلام وبما معناه انه أصبح عبدا للشيطان.

الشيطان له وظيفة محددة وهي اغواء الانسان

ان الشيطان له وظيفة محددة كما ذكر القران وهي الوسوسة للإنسان، وعليه فان الشيطان لا يمكن ان يؤذي الانسان، وهذا يلغي جميع لادعاءات التي يدعيها الناس بأن الجن قد ضربهم او لمسهم او اذاهم، واضافة على ذلك فان الجن لا يستطيع ان يحرك ساكنا، لكن الله تعالى جعل لكل شخص من بني البشر اثنان من الملائكة من امامه ومن خلفه يحمونه ويحفظونه، لقوله تعالى:(له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله).

جريمة السحر ليست غريبة عن القانون الفلسطيني.

حسب ال مادة307 من قانون العقوبات فأن القانون الفلسطيني قد جرم كل من يمارس السحر والشعوذة.

ونقلا عن " العربي الجديد"، قال الخبير الاقتصادي والمدير العام للتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات في المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور هيثم دراغمة: إن السلطة الفلسطينية لا تمنح تراخيص لمكاتب الشعوذة في الأراضي الفلسطينية، كما أنّنا لا نستطيع منع المشعوذين من مزاولة عملهم". ويؤكد أنَّ قانون الجنايات الفلسطيني يفرض على المشعوذ غرامة مالية مقدارها 140 دولاراً. إلا أنه عادة لا يتم تطبيقه.

وأيضا ورد السحر في القران الكريم بحيث ان الشيطان يوسوس للإنسان بشيء معين فيشعر الانسان بالتعب والارهاق او لتفريق الزوج عن زوجته او الشعور بالمرض، وهذا كله نوع من الوسوسة وحسب. والوسوسة يرجع تأثيرها الى قوة ايمان الشخص وقوة شخصيته وطبيعته ونفسيته، وبالتالي فان الضعفاء هم من يقعون ضحيتها.

كسبهم لمبالغ طائلة.. وأساليب الترويج لأنفسهم

يقول المشعوذ(ع.س) انه يتردد على مكتبه عشرات الزبائن أسبوعيا، ويطلبون على كل زبون ما بين 800 دولار الى 2000 دولار.

وتتعبنا الموضوع واكتشفنا ان اقل مبلغ تتطلبه مشعوذة من الزبون في فلسطين هو ما يقارب الـ 250 دولار كالمشعوذة (ا.م) الموجودة في منطقة العيزرية، وهذا نموذج لأسلوب السحرة والمشعوذين بالترويج عن مهنتهم.

إيذاء وضرب بحجة اخراج الجن من الجسد

اشارت الضحية (ا.ح) الى انها توجهت الى الشيخ (ي.ا) في قرية صور باهر في القدس بعد مرضها بسبب اتهام الناس لها بأنها محسودة وملبوسه بالجن، فكان الشيخ يرشق عليها المياه الباردة كي يخاف الجن، وقال لها انه السحر الممسوبة به هو سحر مشروب، واعطاها حبة تسمى "حبة العافية" كي يخرج الحسد الجن منها، ولكنها لم تشربها.

ضحية أخرى (أ.و) يقول انه في يوم استيقظ من النوم وعلى كفه شيء يشبه الحناء، في بداية الامر شك انها قد تكون شكولاتة او ما شابه، لكنه قام بغسل يده ولم تزول، وبعدها توجه الى الشيوخ ليسأل عن الموضوع فقالو له انه مس جني، وبحث عن الموضوع أكثر فكان التفسير الأول انه مس شيطاني وهذا الذي على كفه إشارة منهم ان يعمل معهم، واما التفسير الاخر انه مس جني عاشق، وتوجه الى روحانية فيقول انه لم يرتح لهيئتها ابدا وكان اسلوبها غريب جدا, وعندما بدأت بقراءة آيات من القران بصوت عال أتت بكأس فيه مياه مع عشبة, ثم وضعت اصبعها بفم الضحية محاولة منها ان تجعله يتقيء, ومن ثم اعطته مياه تم القراءة عليها وطلبت ان يعود لها بعد فترة

السؤال الأهم (هل الجني يتلبس الانسي)؟

افادنا د. القصراوي حول هذا الموضوع بقوله ان علماء المسلمين انقسموا الى قسمين، منهم "الرأي الضعيف" الذي اتجه نحو رأي ان الجني يستطيع تلبس الانسي وبدليل من القران، بقوله تعالى:(الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس). وقال انه هذا الرأي هو الأقلية، اما غالبية الفقهاء اتجهوا نحو رأي عدم وجود مس " الرأي الأقوى" بدليل ان الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لتقريب الصورة التي يكون عليها المرابي، وقال ان هذا هو الرأي الاصح والله اعلم.

تهيأت وامراض نفسية وعصبية وليست مس جني

قالت لنا(س.ج) ان صديقتها في سن المراهقة أصبحت فجأة تتصرف تصرفات غريبة كالسب على أهلها وانخفاض معدلها المدرسي، ولكن أهلها كانوا واعيين فاتجهوا نحو القران والسنة والرقية الشرعية لعلاجها، وهذا كله حصل نتيجة لتغير الهرمونات، وفي سياق هذا الموضوع قال د. القصراوي ان اغلب الحالات التي تتوجه للمشايخ والسحرة المشعوذين ليست مس جني او سحر، وانما هي تهيأت وامراض نفسية وعصبية وانفصام بالشخصية، ولكن السحرة يوهمون الناس ويسيطرون على اعصابهم ويزرعون في عقولهم الخرافات فقط لأجل كسب المال.