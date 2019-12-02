وفاة مؤسس وحدة "سييرت متكال" الإسرائيلية الخاصة

وطن: أُعلن صباح الاثنين عن وفاة مؤسس وحدة هيئة الأركان الإسرائيلية الخاصة "سييرت متكال"، بعد ساعات من كشف بعض التفاصيل الدقيقة لإفشال إحدى عمليات القوة في قطاع غزة، التي نفذتها قبل أكثر من عام.

وذكر موقع "والا" العبري أن "أفراهام دار" (94 عامًا) توفي فجر اليوم، وهو مؤسس وحدة هيئة الأركان، وعمل ضابطًا للاستخبارات، ونفّذ عديد العمليات سرية في عمق الدول العربية.

كما قاد " دار" عمليات تجسس في مصر والدول العربية ابان قيام الكيان وبعده، وفق الموقع."