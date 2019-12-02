نتنياهو يريد أن يكون رئيسا للحكومة فقط لنصف سنة لضم غور الأردن ومن ثم سيستقيل

وطن: اقترح طاقم مفاوضات حزب "الليكود"، على تحالف "أزرق أبيض"، أن يشغل رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، منصب رئاسة الحكومة لمدة 6 أشهر فقط، من أجل ضم غور الأردن في الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وذلك في الجلسة التي عقدت بين الجانبين، بحسب ما كشفته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، المقرّبة من نتنياهو في عددها الصادر الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قالت إنها مُطلعة على تفاصيل اجتماع الأحد، أن "الليكود" اقترح أن يكون نتنياهو رئيسا للحكومة لمدة ستة أشهر، يقوم خلالها بضم غور الأردن لـ"إسرائيل"، ومن ثم يستقيل من منصبه، لإفساح المجال لرئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس لإشغال المنصب، ضمن ما يُعرف بـ "معادلة التناوب على رئاسة الحكومة".

وأوضح أحد مسؤولي "الليكود"، أن نتنياهو يعتقد أنه "سيكون قادرا في غضون ستة أشهر، على قيادة خطوات مهمة، مثل دفع فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن". واصفا الخطوة بـ "العمل التاريخي الفريد من نوعه".

وأضاف "نتنياهو يعتقد، وهو محق في ذلك، أن هناك وضعا سياسيا فريدا من نوعه اليوم، وفرصة يجب ألا نضيّعها، إلى جانب أنه وحده فقط من بين الساسة الإسرائيليين، الذي يستطيع التأثير على الرئيس الأميركي".