اشتيه: اغراءات الاحتلال الاقتصادية لقطاع غزة إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأمريكي

رام الله - وطن: اكد رئيس الوزراء محمد اشتيه رفض الحكومة الكامل للمخططات الاستيطانية، خاصة في مدينتي القدس والخليل.

واضاف اشتية ان استمرار حكومة الاحتلال في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الإقتصادية وغيرها كالمستشفى الامريكي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأمريكي، مشددا على ان الانتخابات الفلسطينية هي المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام.

وهنأ اشتيه في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية، اليوم الاثنين، أبناء شعبنا المسيحيين في فلسطين والعالم لمناسبة بداية احتفالات العيد المجيد، قائلا "لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة وأن يرى أسرانا نور الحرية."