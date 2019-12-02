ورشة عمل متخصّصة بالعروض التقديمية في "كونكت" روابي

وطن: نظمت حاضنة الريادة والأعمال "كونكت" بالتعاون مع صندوق الاستثمار التكنولوجي "بادر"، ورشة عمل بعنوان "سر العروض التقديمية في جانب الاستثمار" وذلك ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث أدارها كل من يحيى السلقان المدير التنفيذي لشركة جافا.نت، وفضل نعيم مدير الاستثمار في مجموعة مسار العالمية، وقد لاقت الورشة اهتمام الحضور.

واستعرض الدكتور السلقان عدداً من التجارب العملية السابقة لرياديين قدموا عروضاً كانت تسعى لجذب اهتمام المستثمرين، بحيث تضمنت تجارب ناجحة وأخرى مخفقة، وتم مناقشتها وتوضيح أسباب القبول أو الرفض للمشاريع، لتسهم في إظهار خطوات العرض التقديمي بشكله الصحيح، وتجنب الوقوع بالأخطاء لتمكين الرياديين من تقديم عروض تقديمية متكاملة تصل بهم لتحقيق الاستثمار.

وبدوره، تناول نعيم مراحل التجهيز للعرض التقديمي، ابتداء من التحضيرات الأولية الفردية وصولاً إلى ترتيب المعلومات والبيانات وآلية عرضها، والنقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها خلال العرض، حيث تطرّق إلى الانطباع الأول الذي يأخذه المستثمر عن الريادي، والذي يتكون من المظهر الخارجي ولغة الجسد المستخدمة وكيفية التعريف عن نفسه بالإضافة إلى أسلوب العرض ذاته، موضحاً مكونات العرض التقدمي والمعلومات التي يجب أن يتضمنها، وكل ما يتعلق بتصميم الشركة الريادية وشعارها، وقدّم نصائح عن آلية التواصل مع المستثمرين وكيفية اتباع أسلوب المفاوضات.

يشار إلى أن حاضنة الريادة والأعمال "كونكت" تنظم ورش عمل متنوعة في مجال الريادة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، من خلال استضافة متخصصين وذوي الخبرة والتجارب الناجحة في هذه المجالات، بما يمكنهم من تقديم الفائدة التي يبحث عنها الرياديون، بأسلوب عصري ومواكب للنماذج العالمية المتقدمة.

وتتمثل مهمة صندوق الاستثمار التكنولوجي "بادر" في دعم الشركات الناشئة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز النمو والتوسع من خلال الاستثمار المباشر، ويتلقى أصحاب المشاريع، التمويل والموارد اللازمة في قطاع الأعمال، بالإضافة لتوجيه ذوي الخبرة في مختلف المجالات لزيادة فرص النجاح.