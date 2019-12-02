مسؤولون بلجيكيون يلغون مشاركتهم في وفد تجاري إلى إسرائيل

وطن: انسحبت حكومتان محليتان في بلجيكا من المشاركة في وفد تجاري سيزور إسرائيل، ما يعد انتصارا لحملة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.

وأوضحت الحكومتان المحليتان أن الانسحاب جاء بعد التأكد من وجود انتهاكات للقانون الدولي وعدم إحراز تقدم في عملية "السلام"، وفق ما نقله موقع دار الحياة.

وقال وزير التجارة الخارجية لحكومة إقليم بروكسل باسكال سميت، في تصريحات صحفية: هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لأنصار محاولات مقاطعة إسرائيل.

فيما انسحب إليو دي روبو رئيس وزراء ولاية والونيا البلجيكية، ورئيس الوزراء السابق لمملكة بلجيكا من الوفد الأسبوع الماضي.