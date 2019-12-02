مخطط تهويدي جديد بالمسجد الإبراهيمي في الخليل

وطن: أوضحت وسائل إعلام عبرية أن ما يسمى "الإدارة المدنية" بدأت بالتخطيط لعمل مسار يصل إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ويكون متاحا للسياح واليهود.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد ذكرت، الأحد، بأن "الأعمال في المسار لم تبدأ بعد"، موضحة "تم اختبار العديد من الحلول الهندسية لبناء المسار، ولكن لم يتم تنفيذ التخطيط، وأحد الأسباب هو عدم وجود ميزانية في الجيش ومعارضة الأوقاف الأردنية".

وقالت "القناة السابعة" العبرية، الاثنين، "تم توفير تمويل التخطيط والذي تبلغ قيمته نصف مليون شيكل من قبل وزارة السياحة ، وفي النهاية سيتم الحصول على التقدير المالي لتكلفة الأعمال نفسها".

وأضافت "سيتم تمويل المصعد الذي يصل بالمعاقين إلى المسجد الإبراهيمي من قبل وزارة المساواة الاجتماعية".

ولفتت إلى أنه "من أجل تنفيذ المخطط من المتوقع أن يصادر جيش الاحتلال المنطقة ذات الصلة من بلدية الخليل ".

ونوهت بأنه "وفقا لاتفاقيات الخليل فإن المسجد الإبراهيمي منطقة مملوكة للأوقاف، وبالتالي لا يمكن تنفيذ الأعمال هناك دون إذن الفلسطينيين".