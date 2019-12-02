بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

غزة- وطن: هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، مراكب الصيادين بالرصاص الحي وخراطيم المياه قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين على بعد نحو 3 أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، وتحديداً قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة، ما ألحق أضراراً بمركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

وكانت زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشه وأطلقت قذائف صوتية صباح أمس، على مراكب الصيادين غرب منطقة السودانيه على بعد 3 أميال.