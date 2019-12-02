مصرع 13 شخص و إصابة 913 آخرين في 1118 حادث سير الشهر الماضي

وطن: لقي 13 شخص مصرعهم وأصيب 913 آخرين بجروح، جراء 1118 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1118 حادث سير، نتج عنها مصرع 13 شخص وإصابة 913 آخرين، وصفت 12 اصابة بالخطيرة و 60 إصابة منهم بالمتوسطة، و841 بالطفيفة .

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 50791 مركبة، وأنزلت عن الشارع 1232 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 22192 مخالفة مرورية، وحجزت 645 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 650 مركبة غير قانونية .