انتخاب فلسطين عضواً بالمكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية

وطن: قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية انتخبت فلسطين بالإجماع كعضو في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة حالياً في العاصمة الهولندية لاهاي.

وأوضح المالكي أن من مهام هذا المكتب هو الإشراف على عمل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، وما يتضمّن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما وحث الدول غير الأعضاء على الانضمام للمحكمة، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم لضمان قيام المحكمة بمهامها المناطة بها بموجب ميثاق روما الأساسي.

وأكدّ المالكي على أهمية انتخاب دولة فلسطين في عضوية مكتب جمعية الدول الأعضاء كإنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية.