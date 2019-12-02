البنك الإسلامي الفلسطيني يكرم العاملين في قسم الصحة في بلدية بيتونيا

رام الله- وطن: كرم البنك الإسلامي الفلسطيني العاملين في قسم الصحة في بلدية بيتونيا، وذلك تقديراً للجهد الكبير الذي يقدمونه في سبيل الحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي للمدينة.

وزار البلدية كل من مدير منطقة الوسط في البنك الإسلامي الفلسطيني رائق عمر ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان ومدير فرع الماسيون سامر الريماوي ومدير مكتب بيتونيا بدر عواد، وكان في استقبالهم رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة ومدير عام البلدية محمد مجدوبة وعضو المجلس البلدي زهير الشافعي.

من جانبه شكر رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة البنك الإسلامي الفلسطيني على هذه اللفتة، مضيفاً انها ستكون بداية لتعاون أكبر مع البنك خلال الفترة القادمة في عدة مجالات.

ويسعى البنك الإسلامي الفلسطيني لتقديم الدعم لكافة الفئات، انطلاقاً من إيمانه العميق بالدور الملقى على عاتقه تجاه المجتمع المحيط.

ويقدم البنك الإسلامي الفلسطيني خدمات صيرفة إسلامية متطورة، من خلال شبكة واسعة تشمل 45 مكتباً وفرعاً وأكثر من 80 صراف آلي في مختلف محافظات الوطن.



