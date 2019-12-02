وزير الاتصالات يزور شركة "مدى" لخدمات الانترنت في البيرة

وطن: ترأس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر وفداً لزيارة شركة مدى لخدمات الإنترنت في مقرّها بمدينة البيرة مساء أمس، وضمّ الوفد كلّاً من المهندسة ميساء المنيّر / القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للاتصالات، و فادي مرجانة / القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للحكومة الإلكترونية، والمهندس مراد زيتاوي / رئيس وحدة الشكاوى بالوزارة، ومروة نصّار / مديرة العلاقات العامة والإعلام، والمهندس إيهاب اصبيح من الإدارة العامة للتردّدات، والمهندس ياسر الوحيدي من الإدارة العامة للاتصالات.

وكان في استقبال الوفد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين قدّموا شرحاً مفصّلاً عن أقسام الشركة وخدماتها وشبكاتها المنتشرة في فلسطين، كما تم عرض خطط الشركة ورؤيتها التطويرية، ومناقشة العقبات التي تواجه قطاع خدمات الإنترنت وطرح الحلول التي من شأنها تطوير القطاع والخدمات المقدمة.



من جانبه، أثنى الوزير سدر على أداء شركة مدى وجودة خدماتها، وشدّد على أن الوزارة تسعى دائماً لخلق بيئة تنافسية تهدف لتطوير قطاع الاتصالات والإنترنت بما يضمن تزويد المواطنين بأفضل الخدمات.