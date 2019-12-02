وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء.

وقالت الداخلية في بيان صحفي لها، إن السفر سيكون للحافلات المتبقية من الخامسة حتى الثامنة من كشف (12/1).

وأهابت بالمسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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