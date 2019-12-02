الشرطة: 147 الف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 559 مطلوبا الشهر الماضي

وطن: تنقل أكثر من 147 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال شهر 11 الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 559 مطلوبا جنائياً.

وذكر ادارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (76491) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (70955) شخصا ، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (559) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضافت " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (36) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (50) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .