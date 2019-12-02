تسليم لائحة اتهام نتنياهو لرئيس الكنيست

وطن: سلم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، لائحة الاتهام التي أوصى بتقديمها ضد نتنياهو، وأمهل الأخير 30 يوما للحصول على حصانه من لجان الكنيست لمواجهة المحاكمة.

وتضمنت لوائح الاتهام الملفات المتعلقة بـ"القضية 1000" و"2000" و"4000"، كما تضمنت الرسالة أسماء الشهود في هذه الملفات من قبل النيابة الاسرائيلية.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أوصى بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تتضمن تهم تلقي رشى في الملف 4000، فيما قرر اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000.