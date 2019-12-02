هيئة مكافحة الفساد تختتم ورشة عمل لتعزيز تدابير الوقاية من الفساد من خلال نظامي الهدايا وتضارب المصالح

وطن: اختتمت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين ٢ كانون الاول ٢٠١٩، ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون والشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "ديكاف"، حيث ناقشت الورشة تعزيز تدابير الوقاية من الفساد من خلال نظامي الهدايا وتضارب المصالح.

وناقش المشاركون في الورشة خلال اليوم الثاني الأنظمة المتعلقة بتضارب المصالح، إستعرضت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد الاستاذة رشا عمارنة الواقع والحالة الفلسطينية بشأن نظام تضارب المصالح، بينما قدمت الخبيرة الدولية السيدة ساندرين ريتشارد شرحا حول الممارسات الدولية الفضلى المرعية في الأنظمة المتعلقة بتضارب المصالح.

كما استعرضت السيدة ريتشارد بعض الحالات العملية التي حالفها النجاح في موضوع تضارب المصالح، وقامت بتوزيع المشاركين والحضور على مجموعات عمل، حيث حللت كل مجموعة حالة معينة متعلقة بنظام تضارب المصالح.

وشارك في الورشة خبراء دوليين وممثلين عن الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي والمدني، وخلال اليوم الاول من الورشة ناقشت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد السيدة رشا عمارنة واقع الحالة الفلسطينية في مكافحة الفساد، بينما استعرضت الخبيرة الدولية السيدة ساندرين ريتشارد الممارسات الدولية الفضلى المرعية في تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالهدايا، بالإضافة لاستعراض وتحليل بعض الحالات العملية التي حالفها النجاح في موضوع الهدايا.

وفي الختام، أجاب مسؤولي الهيئة والخبيرة الدولية على اسئلة المشاركين المتعلقة بنظام تضارب المصالح، قبل ان يتم توزيع الشهادات على جميع المشاركين في الورشة.