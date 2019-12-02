"أيبك" تؤسس صندوق خير لدعم إقامة المرضى الفلسطينيين في مركز الحسين للسرطان

وطن: وقّعت نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان مذكرة تفاهم مع طارق العقّاد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، بهدف إنشاء صندوق خير لتغطية تكاليف السكن لمرضى السرطان الفلسطينيين ممن يتم تحويلهم من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مركز الحسين للسرطان، وذلك كون العديد من المرضى الأقل حظاً يتعثّر علاجهم نظراً لعدم قدرتهم على تأمين تكاليف الإقامة قرب مكان العلاج.

وقالت قطامش: "نفتخر بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، والتي ستثمر عن مساندة المرضى الفلسطينيين الذين يتطلّب علاجهم الطويل الابتعاد عن بيوتهم وأوطانهم. كما أن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على اهتمام العقّاد بجميع التفاصيل التي تحيط بمرضى السرطان، والتي لا تقتصر على العلاج، إنما تشمل الإقامة التي تزيد من التكاليف المترتبة على المرض.

وأضافت "لا شك في أن إيمان العقاد بقضيتنا باعتباره داعماً مخلصاً لنا يُمكّننا من المضي قُدماً لتحقيق رسالتنا الإنسانية الرامية إلى إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مرضى السرطان."

من جانبه أعرب العقّاد عن سعادته برؤية هذه الفكرة الخيّرة قيد التنفيذ على أرض الواقع وقال: "إن الوقوف إلى جانب مرضى السرطان واجب مجتمعي إنساني، وندرك أن مرضى السرطان وخصوصاً مَن هم بحاجة إلى زراعة نخاع العظم يحتاجون للإقامة بالقرب من مركز الحسين للسرطان لفترات طويلة، لذا خصصنا هذا الصندوق لتأمين مكان إقامة مناسب، للتخفيف من الأعباء والتحديات المادية والنفسية التي يواجهها مريض السرطان."