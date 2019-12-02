تجمع بيت لقيا يحتفل بافتتاح مركز تأهيل ذوي الإعاقة

وطن: افتتح مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير (بيت لقيا، خربثا المصباح) مركز تأهيل ذوي الاعاقة وذلك بحضور مدير عام مديرية الحكم المحلي طارق إعمير وممثلين عن الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، عدي الجعبري وثروت الشامي، والمهندس محمد ربايعة مدير العلاقات العامة في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والعقيد رائد أبو غربية ممثلا عن جهاز الشرطة، وممثل عن محافظة رام الله والبيرة أحمد الخطيب، بالاضافة الى حضور جمعية التأهيل المبني على المجتمع المحلي (CBR) ومركز جبل النجمة للتأهيل.

وتم تأهيل وتجهيز مركز تأهيل ذوي الإعاقة بتمويل ودعم من الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel) حيث تم تأهيله لملاءمة استخدام ذوي الاعاقة وتم تجهيزه بالأجهزة الطبية الحديثة والمنوعة لكل حالة من حالات الاعاقة. سيقوم هذا المركز على خدمة أهالي بيت لقيا وخربثا المصباح بالاضافة الى القرى المجاورة، كما سيعمل على تقديم خدمات التأهيل والتدريب من خلال برامج تدريبية ومخصصة لكل حالة بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

بدأ الاحتفال بقيام رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير (بيت لقيا، خربثا المصباح) أريج عاصي ومدير عام مديرية الحكم المحلي السيد طارق إعمير والوكالة البلجيكية للتنمية وجميع الحضور بقص الشريط وإفتتاح مركز التأهيل والاطلاع على مرافقه.

وقالت رئيس مجلس الخدمات المشترك المهندسة أريج عاصي، إن التوعية بذوي الاعاقة في المجتمع هو واجب وضرورة من خلال إفتتاح مركز تأهيل ذوي الإعاقة للتأكيد بإنهم على رأس أولوياتنا وسنبذل جل جهودنا من أجل دمجهم في المجتمع.

بدوره، أكد مدير عام مديرية الحكم المحلي على أن هذا الافتتاح لا يقل أهمية عن مشاريع المياه والصرف الصحي التي تكون بالعادة نطاق تركيز وعمل الهيئات المحلية، أما هذه المشاريع التي تخص الناحية الإنسانية هي الأساس لقيام المجتمع وتطوره الا وهو العمل على تطوير الإنسان الذي هو أساس المجتمع وبارك إعمير جهود مجلس الخدمات المشترك بكافة طواقمه وعماله.

وأثنى ممثل المحافظة على جهود المجلس المشترك وإصراره على إفتتاح مركز تأهيل ذوي الاعاقة الذي من شأنه خدمة فئة ذوي الإعاقة وتقديم خدمات التأهيل والمساعدة في تذليل الصعوبات أمامهم وتغيير نظرة المجتمع لهم بسهولة دمجهم وتسليط الضوء عليهم.

كما أكد ممثل الوكالة البلجيكية على اهمية هذه الشراكة مع المجالس المشتركة وفخر الوكالة بافتتاح هكذا مركز وبرؤية هذه الفئة تتلقى العون اللازم من خلال المركز الذي تم تاهيله وتأثيثه كما يجب ليناسب ذوي الاعاقة بالاضافة الى توفير أجهزة خاصة لذوي الاعاقة لمساعدتهم في العلاج.

وأشار المهندس محمد ربايعة إلى أن الأشخاص ذوي الاعاقة من أهم فئات المجتمع التي تحتاج للرعاية والتقبل من المجتمع وبإفتتاح هذا المركز قد خطا المجلس خطوة إيجابية نحوهم وسهولة تقبلهم من المحيط وبالتدريج تخفيف النظرة السلبية لهم حيث المجتمع يغفل أن هذه الفئة لها قدرات ويمكنها الإنجاز اذا ما ساعدناهم وكنا عونا لهم.

وفي النهاية قدم طفل ذو إعاقة مع مركز جبل النجمة عرضا جميلا للحضور وبهذا إختتم الاحتفال.